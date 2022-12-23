ليس ميسي فقط.. دي ماريا يتراجع عن الاعتزال الدولي

أحد أبطال نهائي 2022 يمنح السعادة للأرجنتينيين

أنباء سارة للمنتخب الأرجنتيني بعد التتويج بكأس العالم 2022، هذه المرة لا تخص ليونيل ميسي، بل تخص نجمًا آخر انتزع الآهات في قطر 2022 وبالتحديد في مباراة النهائي ضد فرنسا.

هذا النجم هو أنخيل دي ماريا، الذي بات يطلق عليه لقب "رجل النهائيات" والذي ساورت العديد من الجماهير الأرجنتينية حول العالم الشكوك حول اعتزاله اللعب الدولي.

لكن دي ماريا لن يعتزل اللعب الدولي، هذا هو الخبر السار الذي يضاف لأهم خبر وهو استمرار ليونيل ميسي في الملاعب وعدم الاعتزال الدولي عقب التتويج بمونديال قطر 2022 وإنهاء العقدة الأرجنتينية في النهائيات.

المراسل الأرجنتيني المقرب للغاية إلى المنتخب المتوج بكأس العالم 2022، جاستون إيدول، كتب عبر تويتر، إن أنخيل دي ماريا سيعود عن قرار الاعتزال بعد كأس العالم 2022.

وأكد المراسل الذي ظهر في لقطة الفيديو الشهير لميسي وهو يحتد على لاعب المنتخب الهولندي،، أن القرار النهائي سيتم اتخاذه في مارس المقبل من قبل دي ماريا، لكن في الوقت الراهن عاد على الأقل عن اعتزاله المؤكد.