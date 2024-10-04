ليس ميسي ولا رونالدو.. روديجر يكشف الخصم الأصعب الذي لعب أمامه!

إجابة غير متوقعة من روديجر...

فجر أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، مفاجأة بشأن أصعب مهاجم واجهة خلال مسيرته الكروية، كما كشف الفارق من وجهة نظره بين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

وقال روديجر في تصريحات مع برنامج " إنسايد سكووب"، عند سؤاله عن أفضل مهاجم لعب أمامه ومن الأفضل بين ميسي ورونالدو: "لا أحب هذا النقاش، لقد لعبت ضد رونالدو وميسي".

وتابع: "عندما كان رونالدو، مع مانشستر يونايتد، لعبت ضده، ولعبت أمام ميسي في بعض المباريات الهامة بين برشلونة وتشيلسي، وبسبب الموهبة بالنسبة لي، الأرجنتيني قد يكون الأفضل على الإطلاق".

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وأضاف: "لكن مع كريستيانو رونالدو، ما فعله وفاز به من جوائز فردية وأرقامه وتفانيه وتعطشه حتى الآن، إنهما في نفس المستوى عليّ أن احترمها بنفس الطريقة، ليس من العدل أن يتفوق أحدهما فوق الآخر".

وأردف: "وبالنسبة لأصعب مهاجم لعبت ضده، إنه سيرجيو أجويرو، لقد سبب لي الكثير من الصداع، كان من الصعب جدًا مواجهة هذا الرجل، يمكنني أن أقول ميسي أو رونالدو، ولكن بالنسبة لي هما من كوكب آخر، لذا فلنحدث عن البشر وسأختار اجويرو".