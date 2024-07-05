ليس ميسي أو مبابي.. نجم "فورمولا 1" يختار بطله المفضل في باريس سان جيرمان!

من هو البطل التاريخي لنجم "فورمولا 1؟"

تجاهل نجم الفورمولا 1 الفرنسي بيير جاسلي، كلًا من ليونيل ميسي وديفيد بيكهام وكيليان مبابي وآخرين، حينما كان يختار بطله المفضل بين لاعبي باريس سان جيرمان، النادي الذي يشجعه.

يعد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من أشد المشجعين لفريق باريس سان جيرمان ويتابعهم عن كثب منذ أن كان في الخامسة من عمره.

لقد رأى العديد من الشخصيات البارزة تمر عبر ملعب حديقة الأمراء، رأى رونالدينيو وزلاتان إبراهيموفيتش، اللذين عززا حبه لفريق الدوري الفرنسي.

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لقد شاهد أيضًا نجمي أمريكا الجنوبية ليونيل ميسي ونيمار يزينان الملعب العاصمي، كما شاهد مبابي الذي غادر لتوه إلى ريال مدريد.

وقال جاسلي لصحيفة "ديلي ميل": "لقد كنت دائمًا من أشد المعجبين بباريس سان جيرمان منذ أن كنت في الخامسة من عمري. أتذكر أيام باوليتا. كان هناك رونالدينيو. جاء إبرا، وجاء بيكهام. يمكنني تسمية جميع النجوم (ميسي، نيمار، مبابي) لقد دعمت الفريق في كل موسم وسأدعم الفريق دائمًا".

وأردف: "كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، هذا هو جمال الرياضة بشكل عام، ربما يكون العام المقبل هو العام الذي نفوز فيه بلقب دوري أبطال أوروبا.. من يدري؟!".

وأضاف جاسلي عندما طُلب منه اختيار بطله في باريس سان جيرمان: "الأمر صعب ولكن إذا كنت بحاجة إلى اختيار واحد، فسيكون باوليتا. لقد تطلعت إليه عندما كنت طفلاً. لقد لعبت كرة القدم منذ أن كنت في الخامسة من عمري حتى بلغت الحادية عشرة من عمري وكان باوليتا مبدعًا للغاية. ثم كان عليّ اتخاذ قرار بين كرة القدم والسباقات بشكل أساسي. أعتقد أنني اخترت الرياضة المناسبة لحياتي!".