ليس ممتعاً ولكن .. معادلة نونو سانتو تواصل المقاومة مع الاتحاد

انتقادات حادة لأساليب المدرب البرتغالي مع الاتحاد

Shahid

وأخيراً عاد الاتحاد لسكة الانتصارات، فوز يبدو لمن يشاهد النتيجة وسيناريو اللقاء ضد الباطن بأنه كان صعباً، ولكن من تابع اللقاء شاهد سيطرة تامة للنمور، وعرض مقنع لرجال نونو سانتو.

انتصار الاتحاد يأتي عقب تعثره في قمتي الشباب والهلال، وعروض باهتة أعادت الحديث عن عدم اقتناع الكثيرين، سواء من الجمهور أو النقاد، بما يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي هذا الموسم.

قد يكون هؤلاء محقين كون الاتحاد لا يمتع رغم امتلاك نجوم بحجم حمد الله ورومارينيو والبقية، ولكن سانتو اختار مساراً مغايراً، اختار تشكيل فريق صلب تكتيكياً، يملك أفكاراً واضحة يحاول لاعبيه مراراً وتكراراً تنفيذها، ولكن الأكيد أن نجاحها لن يكون وليد الليلة على صعيد النتائج، ولا ننسى مشاكل النادي التي منعته من التدعيم كما أراد وتشكيل الفريق المثالي لطريقته، ولكن ليست هنا المشكلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

طبيعة الكرة السعودية لا تعترف بالمشاريع طويلة الأمد، البحث دائماً عن النجاح السريع، وليس فقط النتائج، ولكن تحقيقها مع تقديم عروض ترضي المتابعين، وسانتو حتى الآن يجدف عكس التيار بإصراره على أفكاره وأسلوب لعبه الذي في نظر البعض "عقيم".

الموسم الماضي كوزمين كونترا كون فريقاً ممتعاً تصدر الدوري في معظم فتراته ولكن سقط في الخطوات الأخيرة وفرط في اللقب، وكان الروماني ضحية فشله وتمت إقالته، الآن خليفته البرتغالي ما يزال في الصراع على القمة مع النصر والشباب، ولكن يتعرض لضغوط منتقديه أكثر من ضغوط قمة الترتيب، فهل يصمد سانتو ويفك نحس النمور مع القمة، أن ينهار كسابقيه؟

Shahid