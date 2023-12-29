ليس مستقبله .. قرار حاسم من أنشيلوتي يرسم ملامح موسم ريال مدريد!

سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة

مهمة صعبة للغاية يستعد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للقيام بها، ولكن الأمر لا يتعلق بمستقبله ونهاية عقده مع النادي في يونيو 2024.

المدرب المخضرم يقضي العطلة الشتوية الحالية من أجل اتخاذ أحد أهم القرارات بفريقه، وهو الحارس الأساسي لما تبقى من هذا الموسم في ظل غياب تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

ووفقًا لـ" El Partidazo de Cope" فإن الحظوظ تبدو متساوية إلى حد كبير بين الإسباني كيبا أريزابالاجا والأوكراني أندريه لونين، لذلك الاختيار لن يكون سهلًا على أنشيلوتي وسيكون عليه أن يعلنه خلال الأيام القليلة القادمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانضم كيبا إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، وبدأ الموسم كأساسي قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، ليلعب لونين بدلًا منه ويثبت نفسه بشكل لافت للأنظار.

التوقعات تشير إلى أن الأوكراني هو المرشح الأوفر حظًا بعدما نجح مؤخرًا في إبعاد كيبا عن مركزه، ولكن حديث أنشيلوتي المستمر عن الحارس الإسباني لوسائل الإعلام يؤكد التقدير الهائل الذي يحظى به اللاعب عنده مدربه.

يذكر أن المباراة القادمة لريال مدريد ستكون يوم الأربعاء القادم أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني.