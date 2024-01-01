بعد عروض أندية الصندوق .. الشباب يحسم موقفه من بيع متعب الحربي في الشتوية!

مستقبل نجم الشباب يثير الجدل مجددًا

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اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا بشأن "الاستغناء" عن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من عدمه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الشباب يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، على بُعد 4 نقاط من مناطق الهبوط.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عماد الصائغ، تلقت الإدارة الشبابية، عروضًا من جميع أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد"؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي.

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الصائغ كشف في تصريحات مع إذاعة "العربية FM"، مساء اليوم الإثنين، عن أن الحربي، خط أحمر بالنسبة لمجلس إدارة نادي الشباب؛ حيث لا يوجد أي نية للاستغناء عنه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، تعاقد الليث الشبابي مع 7 لاعبين "محليين وأجانب"، في يناير الحالي؛ بعضهم من العناصر الدولية للأخضر السعودي والمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة.

جدير بالذكر أن أندية الهلال والنصر والأهلي، قدّمت عروضًا عديدة؛ للتعاقد مع الحربي، في الميركاتو الصيفي الماضي، وسط تأكيدات على تكرار المحاولة في الشتاء الحالي.

SHAHID