"ليس لدي تاريخ صلاحية" ... كارلو أنشيلوتي يُعلق على مستقبله مع ريال مدريد

المدرب الإيطالي يُحقق نجاحات كبيرة مع الملكي

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التكهن بمستقبله، سواء مع فريقه الإسباني أو غيره، واصفًا نفسه بأنه ليس لديه تاريخ صلاحية.

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ريال مدريد يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء غدٍ في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب، ويمتلك الفريق 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر.

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أنشيلوتي سُئل عن خططه لمستقبله، فأجاب "سأواصل التدريب طالما أستمتع بالأمر، لست مستهلكًا على الصعيد الذهني، أعاني من الضغط بالطبع لكنه موجود دائمًا".

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تابع "ليس لدي تاريخ صلاحية، أتمنى وأحب أن أبقى في ريال مدريد لسنوات عديدة قادمة".

يُشار إلى أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية صيف 2021 ويرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2026، وقد سبق أن قاده خلال الفترة من يوليو 2013 إلى مايو 2015.