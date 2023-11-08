ليس لاعبًا .. النصر يفاجئ لويس كاسترو بـ"تعاقد من نوع خاص"

النصر يوفر كل شيء للويس كاسترو من أجل السيطرة على البطولات

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يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي، على تلبية كافة طلبات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لضمان السيطرة على الألقاب والبطولات.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل أكثر من رائع؛ حيث توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع تصدر مجموعته الآسيوية، واحتلال المركز الثاني في مسابقة دوري روشن السعودي.

وحجز العالمي كذلك، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "SSC"، مساء اليوم الأربعاء، تعاقد مجلس إدارة نادي النصر، مع إحدى المنصات المختصة في الذكاء الصناعي.

وعن ذلك يقول عادل الشهري، المستشار في الذكاء الاصطناعي: "النصر من الأندية التي تعاقدت مع إحدى المنصات المختصة بالذكاء الاصطناعي؛ من أجل تقديم كافة المعلومات المطلوبة إلى المدرب".

وعلى الرغم من ذلك.. حذر الشهري من وجود نسبة خطأ في الذكاء الاصطناعي، حسب المجال المستخدم؛ حيث أنه أداة لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، حاليًا.

جدير بالذكر أن النصر سيحل ضيفًا على نادي الوحدة، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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