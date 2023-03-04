ليس كريستيانو رونالدو .. بينيتيز يكشف عن أعظم لاعب قام بتدريبه!

رافاييل بينيتيز يصدم كريستيانو رونالدو.

صدم المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الملكي السابق في تصريحاته الأخيرة.

جاء هذا بعد أن تحدث في التلفاز عقب مواجهة نيوكاسل ومانشستر سيتي، حيث جاء تصريح بينيتيز بعيدًا عن توقعات النجم البرتغالي وجماهيره.

بينيتيز كان قد قاد ريال مدريد لفترة وجيزة لم يحقق فيه الكثير، وتمت إقالته لسوء النتائج بعد فترة وأكدت تقارير أن علاقته بكريستيانو رونالدو وبقية الفريق لم تكن مثالية.

وقال بينيتيز عن أعظم لاعب قام بتدريبه على الإطلاق ودون تردد: "جيرارد هو أفضل لاعب قمت بتدريبه، هو لاعب عظيم ومذهل، هو الآن مدرب شاب".

جدير بالذكر أن بينيتيز كان قد درب ليفربول لمدة ستة سنوات كاملة، وحقق دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد مع الفريق أثناء وجود جيرارد أيضًا.