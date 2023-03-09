اقتراح الاتحاد الأوروربي يثير غضب ريال مدريد!

أعلن نادي ريال مدريد، عن عدم تعاونه مع اقتراح الاتحاد الأوروبي، لتعويض الجماهير، التي حضرت نهائي دوري الأبطال عام 2022.

فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف، على نظيره ليفربول، بملعب فرنسا، بسان دوني، بعدما كان من المفترض إقامتها بسانت بطرسبرج، أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.

نقل المباراة أدى لسوء تنظيم، وتعرضت جماهير ليفربول للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة المحلية، تكلف به الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن الثلاثاء الماضي، عن رد ثمن التذاكر للجماهير الحاضرة، بشرط اثبات تواجدهم بالملعب وقت المباراة.

ليرد نادي ريال مدريد في بيان رسمي على الاتحاد الأوروبي، بأن اقتراحه غير كافٍ، منتقدًا شرط تقديم دليل على موعد دخول الملعب.

وقال الملكي في البيان:" قرر ريال مدريد عدم التعاون في إجراءات التعويض المقيدة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نطالبه بتصحيح الوضع وتحمل مسؤوليته الكاملة".

الجدير بالذكر أن تم تأخير انطلاق المباراة حينها لمدة 36 دقيقة، وتم نقل عدد من المشجعين إلى المستشفى وسط حالة من الفوضى خارج الاستاد.