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أحمد رفعت

"ليس قانونيًا" .. مفاجأة مدوية بشأن قرار تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي!

دوري روشن السعوديالهلالالأهلي v الهلالالأهلي

"قرار تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي قد يفتح أبوابًا من الصعب غلقها مستقبلًا"

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يبدو أننا على أعتاب مشكلة قانونية جديدة في بطولة دوري روشن السعودي، ستكون بسبب كلاسيكو الهلال والأهلي، الذي تم تأجيله من جانب رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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وأعلنت الرابطة تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي بالجولة 28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، إلى يوم 6 مايو المقبل، بدلًا من 19 أبريل الجاري، بسبب تأجيل مواجهة الزعيم ضد العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية.

وعلق القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على قرار الرابطة بتأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، حيث أكد على أن هذا القرار غير قانوني.

المباراة التالية

وجاء نص تغريدة الشيخي كالآتي: "تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي لمدة 17 يومًا بدلًا من 24 ساعة ليس قانونيًا، ويتعارض مع لائحة ومبادئ تكافؤ الفرص (حتى لو افترضنا جدلًا اتفاق الناديين)".

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وأضاف الشيخي: "هذا القرار قد يفتح أبوابًا يصعب إغلاقها مستقبلًا، وذلك ما لم تكن هناك ظروف قاهرة أو توجيهات تنظيمية تتعلق بالأمن والسلامة".

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