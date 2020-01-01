ليس فيرجسون.. جيجز يكشف عن ملهمه التدريبي

مفاجأة غير متوقعة..

كشف ريان جيجز، مدرب منتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، أن السير أليكس فيرجسون ليس ملهمه التدريبي الأول، مُعتبرًا أن لويس فان خال بما أتى به من أفكار حديثة إلى المانيو كان أكثر إلهامًا له في مسيرته التدريبية.

وارتدى جيجز قميص الشياطين الحمر لمدة 24 عامًا حقق خلالها 13 لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة السير، وبعد اعتزاله كرة القدم، توجه للمجال التدريبي ليكون مساعدًا لأحد خلفاء فيرجسون في أولد ترافورد، فان خال.

على مدار عامين رفقة المدرب الهولندي، تمكن اليونايتد من تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي فقط، ليغادر فان خال ويخلفه جوزيه مورينيو عام 2016 ويرحل جيجز بمجرد وصول الاستثنائي إلى مقاليد الحكم في النادي الإنجليزي.

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جيجز تحدث عن مباراة منتخب ويلز وسلوفاكيا التي أهلت بلاده إلى كأس الأمم الأوروبية كاشفًا عن استلهام روح فان خال فيها، فقال "كنت تحت قيادة السير لمدة 20 عامًا وكان يُعلن التشكيلة قبل المباراة بساعة ونصف.".

كما تابع "كانت هناك بعض الأوقات مثل مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2008 أراد العمل فيها معنا على بعض الأمور، لكن في كثير من الأحيان كان الجميع على دراية بوظائفهم.".

"كُنّا نعدل شيئًا بين الحين والآخر، لذلك نجحت في فعل ذلك بهذه الطريقة، إذا ما فوجئ اللاعبون، لا يتواجد لديهم الوقت الكافي للتركيز حول التفاصيل."

واستطرد "لكن بعد ذلك في عهد فان خال، عمل كثيرًا على الجوانب التكتيكية واللاعبين الجدد وطرق اللعب المختلفة والفلسفة المختلفة وشعرت أنه دخل إلى النادي مع عقلية مميزة فيما يتعلق بالاجتماعات والاستعدادات.".

وأتم "لذا وبالنسبة لأنها كانت وظيفتي الأولى، كان ذلك مثاليًا. بالنسبة لمباراة سلوفاكيا، أخبرت اللاعبين عن خططي قبلها بيومين.".

يذكر أن كأس الأمم الأوروبية قد تأجلت لتصبح في صيف 2021 بدلًا من الصيف المقبل نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتوقف نشاط كرة القدم في مختلف أنحاء القارة العجوز.

