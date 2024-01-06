ليس فنيًا .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاد ياسر الشهراني من قائمة السعودية

تعرف على سبب استبعاد الشهراني

انتقدت بعض الجماهير المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعدما قام باستبعاد ياسر الشهراني الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال.

مانشيني قام باستبعاد عدد كبير من اللاعبين خلال المعسكر الذي يسبق كأس أمم آسيا 2023، وهو الأمر الذي وضعه أمام مدافع الانتقادات من الجميع.

وكشف الإعلامي عبد الله الحنيان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد ياسر الشهراني من قائمة الأخضر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الحنيان إلى أن استبعاد الشهراني سببه هو الإصابة وأنه ليس فنيًا كما تم إعلانه، ويُعاني من إصابة عضلية.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها ياسر الشهراني من جانب الجهاز الطبي في الأخضر، تم إقرار عدم استدعائه.