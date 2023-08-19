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ليس حسان تمبكتي .. نجم الشباب مطلوب في النصر بطلب "غريب" من كاسترو

تامر أبو سيدو
Shabab Hilal SPL 07-04-2023Shabab Twitter
النصردوري روشن السعوديانتقالاتضمكالشبابمتعب الحربي

المدير الفني للنصر نقل رغبته للإدارة وبدأت المفاوضات بالفعل

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب يبدو غريبًا تقدم به لويس كاسترو المدير الفني للنصر لإدارة النادي، حيث طلب التعاقد مع نجم الشباب أو لاعب ضمك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

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النصر وبعد تتويجه بلقب بطولة كأس الملك سلمان العربية لم يستطع حصد أي نقطة في دوري روشن السعودي بعد خسارتيه أول جولتين أمام الاتفاق والتعاون، وقد خاض المباراة الأولى بظهيره الأيسر أليكس تيليس والثانية ببديله جيسلان كونان، حيث غاب البرازيلي للإصابة.

كاسترو، وحسب الرياضية، طلب من إدارة النصر التعاقد مع متعب الحربي نجم الشباب أو عبد الله العمار مدافع ضمك، وكلاهما يلعب على يسار الدفاع، وهو طلب يبدو غريبًا في ظل تواجد تيليس وكونان مع الفريق.

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الصحيفة أوضحت أن الإدارة النصراوية ستبدأ التفاوض مع الناديين لضم أحد اللاعبين سواء بالانتقال النهائي أو الإعارة، علمًا أن الشباب كان قد رفض عروضًا من الأهلي والهلال لضم الحربي.

من جانب آخر، منح كاسترو المسؤولين الضوء الأخضر لتسويق الثلاثي محمد قاسم وماجد قشيش، الظهيرَين الأيسرَين، وفهد الزبيدي، المهاجم الصاعد للفريق الأول، حيث لم يعد بحاجة لهم هذا الموسم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 78304كريم بنزيما
  • 7888خاليدو كوليبالي
  • 13015روبرتو فيرمينو
  • 6130نجولو كانتي
  • 14499مارسيلو بروزوفيتش
  • 28741صفقة أخرى
148577 الأصوات

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