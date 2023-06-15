ليس جوندوان أو محرز .. نجم مانشستر سيتي على رادار الدوري السعودي

هل ينضم نجم مانشستر سيتي إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل؟

تستهدف الأندية السعودية عددًا من نجوم الدوريات العالمية، حيث اهتمت بأكثر من نجم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل التعاقد معهم لتدعيم صفوف أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023.

وكان من ضمن الأسماء المستهدفة من جانب الأندية السعودية في صفوف مانشستر سيتي، هم لاعب الوسط الألماني إلكاي جندوان، والجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، ولكن هناك اسمًا جديدًا مستهدفًا أيضًا بالسعودية.

وأشارت إذاعة "talk sport" إلى أن الإنجليزي كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، يلقى اهتمامًا من الأندية السعودية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي نفس الوقت، هناك مفاوضات من جانب نادي سندرلاند من أجل التعاقد مع وولكر، حيث صرح من قبل أنه يرغب في العودة مرة أخرى إلى فريقه السابق الذي بدأ فيه مسيرته.

ولكن لم يتم الكشف عن الفريق السعودي الذي يرغب في ضمه، ولكن يبدو أن من يتفاوض معه يقوم بالتفاوض باسم المملكة العربية السعودية، دون تحديد الفريق الذي قد ينضم له مدافع مانشستر سيتي.