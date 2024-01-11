ليس توني كروس السبب .. استياء أوروبي من تصرفات الجمهور السعودي في السوبر الإسباني!

لم يكن ما حدث مع توني كروس سبب الغضب الأوروبي من الجماهير السعودية في السوبر الإسباني، فما هي القصة؟

حالة من الاستياء سيطرت على بعض الأوساط الأوروبية بعد مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو، التي أقيم أمس الأربعاء في الرياض، جراء تصرفات الجماهير السعودية التي حضرت المباراة من مدرجات استاد الأول بارك.

المباراة أقيمت في معقل نادي النصر، وفاز بها المرينجي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية، في لقاء سيطرت عليه صافرات الاستهجان.

الجماهير السعودية أطلقت صافرات الاستهجان مع كل كرة يلمسها لاعب الريال الألماني توني كروس، الذي نزل بديلًا، ردًا على تصريحاته المسيئة للمملكة ودوريها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المشكلة ليست هنا، إنما مع صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير أثناء دقيقة الحداد، التي وقفها لاعبو الفريقين قبل انطلاق اللقاء، على روح الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور، الذي وافته المنية قبل أيام عن عمر يناهز 78 عامًا.

صحيفة "Cadena SER" وصفت ما حدث بـ"قلة الاحترام"، ولجأت لأحد الصحفيين السعوديين – الذي لم تكشف عن اسمه – لتفسير ما حدث..

الصحفي أوضح للصحيفة قائلًا: "الأمر لا علاقة له ببيكنباور، بل بثقافة شعب أكثر من أي شيء آخر، من وجهة نظري الأمر لم يكن شخصيًا تجاه الأسطورة الراحل، إنما هي عادة أو تقليد في السعودية، فمن المزعج الوقوف دقيقة حداد هنا، أظن أنها من المرات النادرة التي حدث هذا".