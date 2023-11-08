ليس بيلينجهام أو فينيسيوس .. ريال مدريد خسر "تعويذة" حظه بسبب الكلاسيكو!

من هو تعويذة حظ ريال مدريد؟

يبدو أن ريال مدريد سيُعاني لفترة طويلة، بعد خسارة "تعويذة حظه"، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، التي حقق الانتصار فيها.

وتعادل ريال مدريد في مباراته الماضية في بطولة الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي.

تعويذة حظ ريال مدريد ليس الإنجليزي جود بيلينجهام أو البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكنه الفرنسي أوريليان تشواميني، حيث لثالث مرة هذا الموسم، لم يُشارك فيها مع ريال مدريد بصفة أساسية ويتعثر الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المرة الأولى كانت ضد أتلتيكو مدريد حيث لم يُشارك أساسيًا وتم الدفع به كبديل وخسر فريقه المباراة، وأما عن الثانية فكانت أمام إشبيلية وتم استبداله ليتعادل الفريق الأندلسي، والثالثة هي التعادل السلبي أمام رايو فاليكانو حيث غاب عن اللقاء.

ويعاني تشواميني من إصابة تعرض لها خلال الكلاسيكو أمام برشلونة، ستجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، حيث تتراوح المدة بين 7 إلى 8 أسابيع.