ليس بونو أو سيمون .. أليماني يلمح لاختيار خليفة شتيجن

كشف جوردي كرويف عضو الإدارة الرياضية لبرشلونة وماتيو أليماني مدير كرة القدم، عن خطط النادي فيما يخص مركز حراسة المرمى الموسم القادم.

وانتشرت العديد من التكهنات الفترة الماضية، حول رغبة برشلونة في التعاقد مع حارس جديد لمنافسة الألماني مارك تير شتيجن.

وظهرت بعض الأسماء المقترحة للانتقال إلى النادي الكتالوني، وعلى رأسها المغربي ياسين بونو والإسباني أوناي سيمون.

ماذا قال كرويف؟

خرج العضو بإدارة برشلونة لإلقاء الضوء على حارس مرمى الفريق المعار إلى جلطة سراي وهو إيناكي بينيا.

وجاء ذلك بعد مشاركة اللاعب مع الفريق التركي، في التعادل مع برشلونة في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بالمباراة التي أقيمت أمس، الخميس، على ملعب كامب نو.

🧤 Sum up Iñaki Peña's performance in 1 word...#UEL pic.twitter.com/dDKScEazXI — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 10, 2022

وقال كرويف:"لقد أظهر الكثير من الجودة والأمان مع الكرة، لقد كان جيدًا جدًا اليوم، هل سيعود للفريق؟ سنرى ذلك في الصيف".

وأما ماتيو أليمانو مدير كرة القدم فقد كان أكثر ثقة حول عودة اللاعب، حيث قال:"نحن سعداء جدًا به وهو مصدر قوة لبرشلونة وسيعود".

وأضاف:"لقد كان شجاعًا للذهاب على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرة وهذه التجربة ستفيده".

ماذا عن التعادل مع جلطة سراي؟

خرج كرويف للحديث عن المباراة قائلًا:"المدرب يمتلك أسلحة مختلفة للمباريات المختلفة، واليوم اختار تشافي هذه المجموعة لخوض اللقاء لثقته بهم"

وأوضح:"لقد هاجمنا بشكل جيد لكننا لم نحقق النجاح المطلوب أمام المرمى، لم يكن لدينا الكثير من الفرص الواضحة، اعتقدنا أن المباراة ستكون أسهل من ذلك لكن ذلك لم يحدث بسبب قوتهم الدفاعية".

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