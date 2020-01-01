ليس بوتشيتينو أو أليجري.. مانشستر يونايتد يختار خليفة سولشاير!

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رغم ارتباط مانشستر يونايتد باسم الثنائي ماوريسيو بوتشتينيو وماسيميليانو أليجري ليكون أحدهما خليفة أولي جونار سولشاير في تدريب المانيو، إلا أن تقارير صحفية نشرت اسمًا جديدًا يبدو "أقرب" للجلوس على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

هذا الاسم هو توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والذي لا يعيش أفضل أيامه في النادي العاصمي الفرنسي وقد يكون هذا هو موسمه الأخير بملعب حديقة الأمراء.

توخيل انتصر منذ أيام قليلة على يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في قلب أولد ترافورد ليضع الشياطين الحمر على حافة مغادرة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات حال الخسارة من لايبزيج في الجولة الأخيرة.

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وبحسب ما أوردته صحيفة بيلد عبر الصحفي الشهير المقرب من كافة الدوائر الألمانية، كريستيان فالك، فإن يونايتد مهتم بتوخيل، والأمر نفسه بالنسبة للمدرب الذي لديه رغبة واضحة في الجلوس على مقعد السير أليكس فيرجسون.

TRUE ✅ United is interested in Thomas Tuchel. Thomas Tuchel is interested in United @ManUtd pic.twitter.com/d9ks8b6G4v — Christian Falk (@cfbayern) December 4, 2020

يظل من المجهول متى ستتخذ إدارة يونايتد قرارها بالاستغناء عن سولشاير، وإذا ما كانت إدارة بي آس جي ستُنهي رحلة توخيل في حديقة الأمراء بنهاية هذا الموسم أم ستجدد الثقة فيه.

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ظهور اسم توخيل لم يكن متوقعًا إلى حد كبير، فدائمًا وأبدًا ما طُرح اسم الثنائي بوتشيتينو وأليجري، وكانت أغلب التقارير تذهب لأن الأول هو الأوفر حظًا نظرًا لخبرته الكبيرة في الأراضي الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن اسم بوتشتينو طُرح لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد، في الوقت الذي برز اسمه ماسيميليانو أليجري به في بداية الموسم لخلافة أنطونيو كونتي في إنتر قبل تحسن النتائج في الآونة الأخيرة.