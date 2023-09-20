ليس بسبب جودته الفنية فقط .. لويس إنريكي يختار اللاعب الأفضل في العالم!

تصريحات المدرب الإسباني بعد الفوز الأوروبي الأول مع باريس

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن اختياره للاعب الأفضل في العالم بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

باريس افتتح رحلته في دور المجموعات لدوري الأبطال، بالانتصار على نظيره الألماني بثنائية نظيفة سجل منها كيليان مبابي الهدف الأول من ركلة جزاء، بينما جاء الثاني بصورة جمالية رائعة عن طريق أشرف حكيمي.

وبعد المباراة قال إنريكي للصحفيين:"بالنسبة لي كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم، ولكن فوق صفاته الفنية الرائعة ما أذهلني هو جودته الإنسانية وتعامله مع الجميع كشخص".

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وأضاف:"إنه لمن دواعي سروري رؤيته في غرفة تبديل الملابس إنه قائد على أعلى مستوى ولديه ابتسامة ظاهرة على وجهه بشكل دائم".

وكان مبابي قد تم استبعاده من قائمة باريس طوال الصيف بسبب رفضه التوقيع على عقد جديد، ولكنه عاد مجددًا ونجح في تسجيل 8 أهداف في خمس مباريات فقط في جميع المسابقات حتى الآن.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن مبابي يخوض حاليًا محادثات مكثفة مع باريس تمهيدًا لتمديد عقده مع النادي الفرنسي لمدة موسم واحد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024.