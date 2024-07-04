ليس إلى ريال مدريد أو برشلونة.. مدافع مانشستر سيتي في طريقه للدوري الإسباني!

يخوض مع منتخب بلاده أولمبياد باريس الصيفية..

يقترب لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا الأولمبي سيرجيو جوميز من الانتقال إلى الدوري الإسباني حيث لم يلعب أبدا على مستوى الفرق الأولى.

بحسب صحيفة "ريليفو" فإن جوميز قريب من اللعب لصفوف ريال سوسييداد الإسباني مقابل 9 ملايين يورو، على أن يحصل على 75٪ من حقوقه ويترك 25٪ من الحقوق للنادي المانشستراوي.

روما يرغب في عملية شراء جوميز، لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا والناشط في مركز الظهير والجناح الأيسر ميال للعب في سوسييداد.

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يرى جوميز الذي يشارك مع منتخب إسبانيا في أولمبياد 2024 بعد أيام، أن سوسييداد سيوفر له فرصة اللعب في المسابقات الأوروبية والعودة من حيث أتى.

وكان جوميز ناشئًا في صفوف برشلونة ثم إسبانيول، قبل أن يتوجه إلى بوروسيا دورتموند ثم هويسكا على سبيل الإعارة، ثم أندرلخت البلجيكي ثم خاض موسمين مع مانشستر سيتي حصد فيهما لقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا في مناسبة.