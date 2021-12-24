رسميًا | الهلال يُجدد عقد البريك، ورسالة من اللاعب

أعلن الهلال رسميًا تجديد عقد ظهيره الأيمن محمد البريك حتى يونيو 2025، ليُغلق بذلك كل الأبواب في وجه الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ29 عامًا يُمثل أحد العناصر الرئيسية في الهلال منذ انضم إليه قادمًا من الرائد صيف 2015، وقد ساهم بفوز الفريق بالعديد من الألقاب أبرزها لقبي دوري أبطال آسيا و4 ألقاب للدوري السعودي.

حساب الهلال على تويتر نشر عدة تغريدات حول تجديد العقد، ظهر في إحداها صورًا للاعب خلال توقيع العقد الجديد مع الرئيس فهد بن نافل، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد الجديد.

وبدوره، وجه البريك رسالة للهلال ورئيسه وإدارته وجماهيره وأجهزته الفنية والإدارية والطبية شكرهم جميعًا خلالها، كما وجه الشكر إلى وكيل أعماله وحمد الله على تواجده لـ3 سنوات جديدة في بيته.

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إذ كتب عبر تويتر "اللهم لك الحمد، 3 سنوات جديدة في بيتي الثاني "الهلال"، شكرًا لرئيس النادي فهد بن نافل، والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية وإخواني اللاعبين. شكرًا لجمهور الزعيم على دعمه ومساندته الدائمة كما أشكر وكيل أعمالي علي الرماح".

اللهم لك الحمد 🤲🏻

3 سنوات جديدة في بيتي الثاني @Alhilal_FC شكراً لرئيس النادي @Fahad_Alotaibi_ والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واخواني اللاعبين .

شكرا لجمهور الزعيم على دعمه ومساندته الدائمة

كما اشكر وكيل اعمالي @Ali_Alrammah

💙💙💙 pic.twitter.com/7Qh3VneKlu — محمد البريك (@albreak_m) December 24, 2021

يُشار إلى أن الهلال كان قد أعلن مؤخرًا تجديد عقد نجمه سالم الدوسري حتى صيف 2025، وقد تعاقد كذلك مع نجم الاتحاد سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع فريقه، والذي ينتهي بنهاية يناير المقبل.