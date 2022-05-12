مورجان يرد على اتفاق رونالدو والنصر .. وآرسنال يتقدم في السباق!

يتأرجح مستقبل كريستيانو رونالدو بين عدد من الأندية، من بينها النصر السعودي وآرسنال الإنجليزي.

رغم التقارير التي أكدت اتفاقه مع نادي النصر السعودي، إلا أن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يتقرر بعد، حيث تم تأجيل كل الخيارات حتى نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022.

الصحفي الإيطالي رودي جاليتي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، تحدث عن عدد من الخيارات التي يفكر فيها رونالدو بشأن مستقبله.

جاليتي، وعبر موقعه على شبكة الإنترنت، كشف أن جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو يعمل بشكل متواصل من أجل إيجاد النادي الجديد الذي سيستقر فيه "صاروخ ماديرا".

جاليتي أشار إلى خيار النصر السعودي قائم بالفعل، مع استعداد "العالمي" لدفع ما لا يقل عن 180 مليون يورو سنويًا لإقناع رونالدو بالانضمام إلى صفوفه، لكنه في الوقت نفسه نفى التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وإلى جانب جاليتي، فإن الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، الذي أجرى المقابلة المثيرة للجدل مع رونالدو قبل أسبوعين، والتي أنهت عمليًا وقته في مانشستر يونايتد، خرج للتأكيد على أن خبر اتفاق رونالدو مع النصر ليس صحيحًا.

وبالعودة إلى جاليتي، فإن هناك فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي، مع دخول إنتر ميامي في الصورة، والذي كان بالفعل على اتصال مع رونالدو لبعض الوقت.

المصدر نفسه أشار إلى أن رونالدو يرغب في الانتقال إلى نادٍ جديد في أوروبا، وأن الخيار الأبرز أمام "صاروخ ماديرا" هو الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي.

آرسنال يود الدخول في سباق التعاقد مع رونالدو، في محاولة لإقناعه في إنجلترا، والمؤكد أن عرض "الجانرز" لن يكون سخيًا مثل العرض السعودي، ولكن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة للمحاولة.