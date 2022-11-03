ليس المغرب أو تونس .. هالاند يختار أفضل الأفارقة في كأس العالم

النجم النرويجي غائب عن المحفل العالم ولكن يدلي بدلوه عن المونديال

رغم غيابه عن كأس العالم بسبب عدم تأهل النرويج، ولكن نجم وهداف الفريق إرلينج هالاند قام بإبداء رأيه الشخصي في المنتخب الإفريقي الذي سيتألق في مونديال قطر 2022.

وسيمثل القارة السمراء الخماسي المغرب، تونس، غانا، الكاميرون، والسنغال في المحفل العالمي الذي ينطلق في العشرين من الشهر الجاري.

وقال هولاند مع "سوبر سبورت": "أراهن بأن السنغال ستحظى بمشوار مميز، فريق بتشكيل قوي ومجموعة مميزة من اللاعبين".

وأكمل: "برأيي الشخصي ستحظى السنغال بالمشاركة الأفضل من ضمن الفرق الإفريقية المشاركة بكأس العالم".

وعبرت السنغال على حساب مصر بركلات الترجيح للمونديال، وتلعب بالمجموعة الأولى رفقة المستضيفة قطر وهولندا والإكوادور.