ليس المدرب أو اللاعبين .. لافتة وراء فوز مانشستر يونايتد على فولهام!

السر وراء فوز مانشستر يونايتد المتأخر على فولهام...

حقق مانشستر يونايتد، فوزًا هامًا على حساب فولهام، بهدف دون رد في الوقت القاتل من المباراة، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويعاني مانشستر يونايتد، بشكل واضح هذا الموسم إذ يحتل الشياطين الحمر المركز الثامن برصيد 18 نقطة، جمعها من ستة انتصارات، وخمس هزائم، مما تسبب في غضب كبير لمشجعي الفريق العريق.

غضب جماهير الشياطين الحمر، ظهر في مدرجات مباراة اليوم أمام فولهام، ورفعت الجماهير لافتات تطالب فيها اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في الملعب لتحقيق الانتصارات وتحسين مسار الفريق، ولعل أبرز تلك اللافتات التي كُتب فيها "العبوا كأنكم مهتمون".

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ومن جانبه علق سكوت ماكتومناي، لاعب الفريق على تشجيع الجماهير وقال في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد رأينا اللافتة قبل المباراة، وأخبرنا بعض أن المشجعين يدفعون أموالًا طائلة لحضور المباريات وتشجعينا".

وأضاف: "الجماهير تدعمنا بلا توقف، لذا نريد أن نرد لهم الجميل بكل ما في استطاعتنا، بالفعل الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي ولكننا نقوم بالبناء خطوة بخطوة، بإمكاننا المضي قدمًا وتقديم أداءً أفضل".

وتابع: "في بعض الأحيان عندما يكون كل شيء ضدك، يجب أن تتعامل مع الأمر على طريقتك الخاصة يجب أن نتحد ونقاتل بشراسة مثل الكلاب، هذا ما يجب علينا فعله وأعتقد أننا فعلنا ما يكفي للفوز بالمباراة في النهاية".