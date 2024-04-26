“ليس القائد الأفضل”.. راكيتيتش يشرح سبب اختلاف ميسي!

ميسي ليس أفضل قائد!...

يعتقد إيفان راكيتيتش، لاعب الشباب السعودي الحالي، وبرشلونة الأسبق، أن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي، ليس هو القائد الأفضل عندما كان في صفوف الفريق الكتالوني.

وسبق أن لعب ميسي وراكيتيتش معًا في صفوف برشلونة، خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، قبل أن يرحل اللاعب الكرواتي إلى صفوف إشبيلية.

وارتدى البرغوث الأرجنتيني، شارة قيادة الفريق الكتالوني لمدة ثلاث سنوات، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان، في الفترة من 2018 وحتى 2021، بعد خروج أندريس إنييستا عن برشلونة.

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وقال راكيتيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي هو الأفضل في التاريخ، وإذ وضع الأمر في رأسه فقد يصبح أفضل ظهير أيسر في العالم إذا أراد ذلك".

وتابع: "وبالرغم من أنه لم يكن أفضل قائد في بعض الأحيان، ليخبرك ما عليك فعله، إلا أنه كان فريدًا ومختلفًا".

جدير بالذكر أن ميسي، يستعد مع إنتر ميامي لمواجهة نيو انجلاند ريفولوشن، فجر يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الأمريكي.