ليس القادسية .. مفاجأة في وجهة ساديو ماني بعد النصر

اللاعب على قائمة الراحلين عن الفريق السعودي هذا الصيف

لم يعد هناك شك في مسألة رحيل ساديو ماني عن النصر هذا الصيف، ولكن السؤال المهم يتمحور حول وجهته الجديدة!

ماني الذي ارتدى القميص الأصفر بداية الموسم الماضي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي لم يُقدم الأداء المنتظر رغم إحرازه 19 هدفًا وصناعة 11 آخرين خلال مبارياته الـ46 في الموسم الأخير مع الفريق.

التقارير السعودية كانت تتحدث طوال الفترة الماضية عن انتقال اللاعب إلى القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن بعد فوزه بلقب دوي يلو الموم الماضي، لكن صحفة فوتوماتش التركية فجرت مفاجأة كبرى بالحديث عن وجهة جديدة خارج السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة ذائعة الصيت في تركيا أكدت أن فنربخشة الذي تعاقد مؤخرًا مع جوزيه مورينيو بات قريبًا من ضم ماني، مشيرة إلى أن الاتصالات بدأت مع اللاعب ووكلائه بالفعل وهناك تفاؤل كبير حول إمكانية حسم الصفقة.

يُشار إلى أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن خلافًا حول الراتب أبعد المهاجم السنغالي عن القادسية.