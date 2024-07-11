ليس القادسية .. فريق سعودي مفاجئ يقترب من ضم سلمان الفرج!

تعرف على الفريق الذي اقترب من ضم سلمان الفرج

اقترب النجم سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق، من حسم وجهته الجديدة، بعد رحيله عن قلعة الزعيم مؤخرًا، حيث يتنافس أكثر من فريق على ضمه.

وكان الهلال قد أعلن منذ أيام عن اتفاقه مع سلمان الفرج، على عدم استكمال العقد المبرم بينهما، ليبدأ قائد الزعيم السابق في البحث عن فريق جديد.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن نادي نيوم في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، انضم لسباق التعاقد مع سلمان الفرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأضافت الصحيفة أن نيوم يُنافس القادسية والأهلي للفوز بخدمات الفرج صاحب الـ34 عامًا، كما أن هناك عروض سعودية أخرى ولكنها لم تصل لدرجة الجدية.

وأصبح عرض نيوم هو الأقرب حتى الآن من ضم سلمان الفرج، حيث لا يُمانع اللاعب فكرة قبول العرض الأعلى والأقرب، وفقًا لما أشارت له الصحيفة.

ويسعى نيوم لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في التعاقد مع البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد السابق، واقترابه من ضم المصري أحمد حجازي قائد العميد السابق.