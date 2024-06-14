الاتحاد الآسيوي يوثق مشاركة النصر التاريخية..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مشاركة فريق الكرة بنادي النصر، رسميًا، في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، والتي تنطلق في نسختها الأولى، خلال شهر أغسطس المُقبل، بمشاركة 22 فريقًا.

وتوج فريق النصر بلقب الدوري الممتاز للسيدات، للمرة الثانية على التوالي، بعد تزعم الصدارة، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي اكتفى بالوصافة، فيما جاء الشباب ثالثًا بـ26 نقطة، ثم اليمامة رابعًا بـ21 نقطة، بتساوي النقاط مع الاتحاد (الخامس).

وكشف الاتحاد الآسيوي عن تمثيل 22 فريقًا للنسخة الأولى المرتقبة من دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث يشارك كل اتحاد وطني بنادٍ واحد في نسخة 2024-2025 من البطولة، وذلك بعد إعلان 22 اتحادًا وطنيًا عن رغبته بالمشاركة.

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وذكر الاتحاد الآسيوي أن النصر سيمثل السعودية في دوري أبطال آسيا للسيدات، وستشهد البطولة مشاركة أندية عربية أخرى، مثل الاتحاد الأردني وأبو ظبي الإماراتي، وسيتم إجراء سحب القرعة الرسمية لمرحلتي الدور التمهيدي ودور المجموعات، في 18 يوليو المُقبل بمقر الاتحاد القاري.

وطبقًا لنظام البطولة، سيتم تأهل أفضل 8 اتحادات وطنية، وفق أحدث تصنيف عالمي للسيدات، الصادر في 15 مارس الماضي، مباشرة إلى دور المجموعات، بواقع 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 أندية، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة بين (6-12 أكتوبر)، فيما تتنافس الأندية الـ14 المتبقية في الدور التمهيدي، تتنافس على 4 مجموعات، في الفترة بين (25-31 أغسطس)، ليتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية، برفقة الأردن وماليزيا وتايلاند، مجموعة واحدة في الدور التمهيدي، فيما تستضيف الصين وفيتنام مجموعة واحدة في دور المجموعات، وسيتم تحديد الدولة المستضيفة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات، بعد حفل القرعة.

وتقام منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات، في (22-23 مارس)، ثم نصف النهائي والمباراة النهائية في (21-24 مايو)، وستقام من مباراة واحدة، على أن يحصل الفائز باللقب على مكافأة تقدر بمبلغ 1.3 مليون دولار.

ويستعد النصر للمشاركة بفريقي الرجال والسيدات، في بطولات دوري أبطال آسيا، حيث يشارك كريستيانو رونالدو ورفاقه في بطولة دوري النخبة الآسيوية، مع الهلال والأهلي، في الموسم المقبل.