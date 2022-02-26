"ليس الحكم، بل الخياط هو سبب خسارة النصر أمام الهلال، يجب مراقبة الخياطين"

سخر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال من حديث رئيس النصر ومسؤوليه وجمهوره وإعلامه عن الأخطاء التحكيمية ودورها في الخسارة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، بقوله أن الحكم مصطفى غربال ليس السبب بل خياط ملابس الرجال.

مسلي آل معمر رئيس النصر كان قد انتقد بقوة الحكام الأجانب واختياراتهم عقب خسارة الفريق أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2-1، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية ضد الفريق خلال تلك المواجهة ومباراة الاتحاد في الدوري لا تحتمل وأثرت في مسيرة الفريق.

ماذا قال الزلال عن الحكام وخسارة النصر أمام الهلال؟

الزلال وخلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية أكد أن الحكم الجزائري لم يكن سبب خسارة النصر، بل خياط ملابس الرجال الخاص برئيسي الهلال والشباب، فهد بن نافل وخالد البلطان، مطالبًا لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمراقبة جميع الخياطين.

إذ قال "التحكيم جزء من اللعبة، لك وعليك، وليس علينا أن ندخل في النوايا ونُشكك بها، رئيس النصر تصدر المشهد بتصريحه عقب المباراة بأن التحكيم سبب خسارة النصر أمام الهلال، وأنا أستطيع الرد بإظهار أخطاء للحكام تضرر منها الهلال وأثرت في نتائجه، لكني لن أفعل ذلك".

تابع "سأفكر مثل الناس الذين يعتقدون بوجود نظرية المؤامرة ويدعون المظلومية، سأنضم لتلك الفئة التي باتت تُسيطر على الإعلام، أنا أرى أن خسارة النصر لم تكن بسبب الحكم بل الخياط".

فسر حديثه قائلًا "خياط الملابس الرجالية الذي اجتمع عنده فهد بن نافل وخالد البلطان رئيسي الهلال والنصر وفصلا نفس الثوب بنفس اللون واتفقا بعدها على صفقة انتقال أوديون إيجالو، ولعب النيجيري أمام النصر وسجل هدف، هذا فكر الناس أصحاب نظرية المؤامرة".

أتم "لذا أنا أطالب لجنة الانضباط بمراقبة جميع الخياطين في المملكة العربية السعودية حتى لا يجتمع عندهم رؤساء الأندية ويُفصلون نفس الثيات بنفس الألوان والقماش، لأنه ممكن أن تتم الصفقات بين الرؤساء عند الخياطين".

🗣 عبدالعزيز الزلال : سبب خسارة النصر من الهلال ليس الحكم بل الخياط ..

الحصاد الرياضي ...@alzallal2 pic.twitter.com/HomLY0fPBQ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 25, 2022

ماذا حدث في مباراتي النصر أمام الاتحاد والهلال؟

غضب النصراويين من التحكيم وصل ذروته عقب الخسارة القاسية أمام الاتحاد في الدوري السعودي بأربعة أهداف دون رد، إذ رأوا أن الحكم ذبح الفريق بقراراته الخاطئة وأبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمدالله في الشوط الأول وطرد أندرسون تاليسكا خلال الشوط الثاني.

وقد زاد الغضب الأصفر كثيرًا عقب الخسارة أمام الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين الماضي، إذ اتهموا الحكم باحتساب ركلة جزاء خاطئة لصالح بطل آسيا منحته الفوز وبطاقة التأهل لنصف النهائي.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، مع بقاء مباراة مؤجلة للأخير ستُلعب أمام الهلال في مارس المقبل.

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