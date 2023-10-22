ليس "اعتداء" راغد النجار .. كشف سر غضب عبد الإله العمري في نهاية لقاء النصر وضمك

لماذا تجاهل مدافع النصر تحية الجماهير عقب الفوز أمام ضمك؟ السر عند زميله

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ترك الجميع أمس السبت، تحقيق النصر الفوز أمام ضمك، وتوجهت الأنظار لمدافع العالمي عبد الإله العمري، الذي رفض تحية الجماهير عقب نهاية المباراة وخرج غاضبًا.

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العالمي حقق الفوز أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وعقب نهاية اللقاء، توجه جميع اللاعبين للجماهير لتوجيه التحية لهم على دعمهم للفريق باستثناء ثنائي الدفاع العمري والإسباني إيميريك لابورت، لكن المشكلة كانت في الأول، نظرًا لظهور علامات الغضب عليه ولم يكن خروجه عاديًا.

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البعض تكهن بكون راغد النجار؛ حارس مرمى الفريق، هو السبب على إثر ظهوره وهو يضربه بيده على رأسه عقب إحدى الكرات الخطيرة على النصر، لكن في حقيقة الأمر وباتباع الصورة كاملة، كانت مجرد لقطة تحفيزية من الحارس لمدافعه، فما سر غضب العمري؟

صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت إلى لقطة أخرى، موضحة أن هناك خلافًا نشب بين العمري وزميله نواف بوشل في الثواني الأخيرة من المباراة، إذ حمل الثاني الأول مسؤولية إحدى الهجمات الخطيرة للخصم.

وأكدت الصحيفة أن العمري لم يتقبل عتاب زميله، وامتعض منه، لذلك غادر الملعب على الفور فور إطلاق صافرة النهاية.

يشار إلى أن العمري يتعرض لانتقادات كثيرة مؤخرًا من قبل جماهير ناديه، في ظل وقوعه في العديد من الأخطاء الدفاعية، التي تكلف فريقه الكثير.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، فيما يحل ضمك في المركز الـ11 بعشر نقاط فقط.

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