ليست نقاط المباراة فقط .. تعويضات آسيوية في انتظار الاتحاد بعد أزمة مواجهة سباهان في إيران

محامي دولي يتوجه بنصيحة للاتحاد لحفظ حقوقه في أزمة سباهان الإيراني

"الأمر لن يتوقف عند حدود ثلاث نقاط فقط" هكذا أكد أورال أكوزوم؛ القانوني الدولي وممثل نادي جلطة سراي التركي ونائب عميد كلية الحقوق في جامعة "جيدك"، بشأن أزمة إلغاء مواجهة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني.

العميد كان قد طار لإيران استعدادًا لمواجهة سباهان، والتي كان من المقرر إقامتها أول أمس الإثنين، على ملعب نقش جهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكنه عاد لجدة دون خوض اللقاء.

المباراة ألغيت بقرار من مراقبها، بعدما اعترض مسؤولو النادي الجداوي على وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل الملعب المستضيف لها، وأصر مسؤولو النادي الإيراني على عدم إزالتها، ليتم إلغاء المواجهات بالكامل بعد مرور 45 دقيقة من الموعد المحدد لانطلاقها دون أي جديد.

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وبشأن هذه الأزمة، قال أكوزوم خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الأمر لن يقتصر على منح الاتحاد نقاط المباراة فقط، بل يمتد لحصوله على بعض التعويضات، ما قلته أمر قاطع، لأن المسألة واضحة 100%، وتعد نوعًا من أنواع تدخل السياسة في كرة القدم، الجميع شاهد التماثيل وقواعد الاتحاد الدولي ترفض هذا الأمر، ومن المفترض أن الاتحاد الآسيوي يتبع تلك القواعد".

وأضاف: "لا بد على نادي الاتحاد أن يرسل مذكرة تتضمن كل ما حدث مرفقة ببعض المستندات، كي يحفظ حقوقه بشكل جيد".

يذكر أن النادي الإيراني أعلن بشكل رسمي تقديم شكوى ضد نظيره السعودي، بينما يجري الاتحاد القاري تحقيقاته في الواقعة، واصفًا ما حدث بـ"الظروف غير المتوقعة".

وكانت المواجهات السعودية الإيرانية تقام منذ عام 2016م على ملاعب محايدة، على إثر الخلافات السياسية بين البلدين، لكن تقرر من العام الجاري إلغاء هذا القرار باتفاق مشترك بين الاتحادين السعودي والإيراني، لتتفجر الأزمة من جديد.