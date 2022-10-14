مدريد لا .. ميزة فريدة تجمع لندن والرياض في كرة القدم

لا يوجد مدينة أخرى تتمتع بهذه الميزة في العالم

تجذب المواجهات الكبرى في كرة القدم انتباه ملايين العشاق، وتُعد "الديربيات" أقوى تلك المواجهات لما تحمله من متعة وإثارة وشراسة من الفريقين التابعين لمدينة واحدة يتنافسان على اعتلاء عرشها كرويًا.

وتفتخر عدة مدن في العالم بامتلاك ديربي من الأقوى في كرة القدم، مثل مانشستر الإنجليزية والقاهرة المصرية وميلانو الإيطالية وسلتيك الاسكتلندية وبوينس آيرس الأرجنتينية، ولمدينة الأزياء في بلاد المافيا والبيتزا ميزة رائعة هي أن طرفي مواجهة الديربي لديها، ميلان وإنتر، تُوجا بدوري أبطال أوروبا.

كل تلك المدة العظيمة كرويًا يُمكن وضعها في كفة، ووضع مدينتي الرياض ولندن في كفة أخرى، حيث تمتلك العاصمة السعودية ونظيرتها الإنجليزية ميزة فريدة واستثنائية في كرة القدم وهي امتلاكها لأكثر من مباراة ديربي قوية ومثيرة.

بعض المدن تمتلك أكثر من ديربي، مثل مدريد التي تخوض فيها أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وخيتافي مباريات ديربي، لكن لا يُمكن وضعها في قائمة لندن والرياض والسبب واضح.

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السبب في ذلك أن هناك على الأقل مواجهتي ديربي قويتين ومثيرتين في كلٍ من الرياض ولندن، وذلك نظرًا لأنهما تضمان عددًا من الأندية القوية والجماهيرية، فيما يبتعد كثيرًا ديربي ريال مدريد وخيتافي عن مواجهة الأول مع أتلتيكو مدريد في المتابعة الجماهيرية والإعلامية والقوة والشراسة في أرض الملعب.

العاصمة السعودية تمتلك عدة أندية لكن اليد العليا فيها للهلال والنصر والشباب، ورغم أن مواجهة الأول والثاني هي الأقوى لكن مباراة كل منهما ضد الليوث لا تقل كثيرًا في القوة والجماهيرية.

وقد رأينا كيف جاء ديربي الرياض الأخير الذي جمع الهلال والشباب ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 مثيرًا وقويًا وحظي بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج السعودية، وقد أثار جدلًا واسعًا حول الديربي الأقوى في العاصمة السعودية.

لندن على الجانب الآخر تزدحم بالأندية الناشطة في مختلف درجات الدوري الإنجليزي، وحتى الآن هناك خلاف بين الجماهير حول مواجهة الديربي الأقوى في المدينة.

مدينة الضباب تمتلك أندية عريقة وقد تغيرت كثيرًا موازين القوى داخلها كرويًا على مدار السنوات الماضية، لكن يبقى على الأقل هناك 2-3 مواجهات ديربي سنويًا تتمتع بالإثارة والشراسة والجماهيرية الكبيرة.

السنوات الأخيرة شهدت سيطرة مواجهات آرسنال وتشيلسي وتوتنهام على المشهد وأصبحت الأقوى في المدينة ومن الأكثر متابعة في الدوري الإنجليزي، وإن كان المتابعون عن قرب للبطولة يرون في مباريات أخرى متعة كبيرة كذلك.

هي ميزة فريدة للرياض ولندن ولا يبدو أن أي مدينة أخرى قريبة من التمتع بتلك الميزة الخاصة، لأن بناء فريق بطل وفرضه على مواجهات الديربي لا يحدث بين ليلة وضحاها.

SHAHID