ليست عقوبة واحدة .. قضية أخرى تُهدد إيفرتون بالدمار التام!

التوفيز على حافة الهبوط

بعد خصم 10 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي، يبدو أن إيفرتون أصبح على أعتاب عقوبة جديدة ستدمر مستقبله تمامًا بالبطولة.

رابطة البريمييرليج أعلنت أمس، الجمعة، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالبطولة، بسبب خرقه لقواعد لعب المالي النظيف بموسم 2021/2022، بعدما تبين أن حساب معدل الأداء الخاص بالنادي بهذه الفترة أدى إلى خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه استرليني، وهو ما تجاوز الحد المسموح به بـ105 مليونًا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن أندية ليستر وبيرنلي وليدز يونايتد قرروا المضي قدمًا في إجراءات لطلب تعويض من إيفرتون بقيمة 300 مليون جنيه استرليني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه الخطوة يواجه التوفيز عقوبة إدارية وأخرى رياضية بخصم 9 نقاط أخرى من رصيده، من شأنها أن تؤدي لهبوطه إذا قضت اللجنة المستقلة الثانية بوجوب تعويض الأندية الأخرى عن انتهاكات الإنفاق.

وفي الوقت الحالي يفتقر إيفرتون إلى الأموال اللازمة لتسوية فاتورة التعويضات الكبيرة، الأمر الذي قد يترك النادي أمام عقوبة خصم التسع نقاط التلقائية التي وضعتها المسابقة في عام 2004.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز التاسع عشر بجدول البريميرليج بـ4 نقاط فقط بعد 12 مباراة خاضها بالبطولة حتى الآن.