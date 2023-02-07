ليست صعبة لكن قوية .. الهلال الزعيم العالمي الحقيقي يا جمهور النصر!

فليقف التاريخ ولنعيد ترتيب الألقاب من جديد..

قالوا: "زعيم آسيا" .. ردوا: "بالترشيح".

قالوا: "سنشارك للمرة الثالثة في المونديال" .. ردوا: "لا تغامروا بسمعة الكرة السعودية، النصر رفقة كريستيانو رونالدو أجهز، فليشارك بدلًا من الهلال".

قالوا: "فالنا النهائي" .. ردوا: "ركزوا على الثأر من الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث".

وفي النهاية، صمت الجميع، وتحدث الهلال وحده بلغة العظماء، كاتبًا سطر جديد في سجله التاريخي، كأول نادٍ سعودي يصل لنهائي كأس العالم للأندية.

الحوار السابق عادةً ما يدور بين الهلالي والنصراوي، فهما الغريمان اللذان لا تهدأ التلاسنات فيما بينهما، ربما تهدأ بين الهلال والاتحاد أو الهلال والأهلي أو الهلال والشباب، لكن الهلال والنصر؟، الأمر أشبه بالمستحيل!

سنوات وسنوات ردد خلالها النصراويون "العالمية صعبة قوية"، بداعي أنهم أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم، رغم أنه لم يحقق أي منجز من وراء هذه المشاركة، إذ ودع بهزيمتين وفوز وحيد من دور المجموعات.

جمهوره منحه لقب "العالمي" بعد هذه المشاركة، وظل سنوات يناكف الهلاليين في كل مرة يفشل الزعيم في التتويج بطلًا لدوري الأبطال ومن ثم المشاركة في الحدث العالمي، رغم أن فريقهم لم يتوج بطلًا للبطولة القارية قط.

لكن في وقت ودع به النصر مشاركته الوحيدة من الدور الأول، احتل الهلال المركز الرابع مرتين رغم حداثة عهده بالبطولة عامي 2019 و2021.

وضمن الزعيم في نسخة 2022 العودة للرياض بميدالية إما فضية أو ذهبية، سنتعرف عليها يوم الحادي عشر من فبراير الجاري.

فأي عالمي أفضل من هذا الزعيم العالمي؟، فليقف التاريخ ولنعيد ترتيب الألقاب من جديد..