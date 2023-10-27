ليست حكرًا على برشلونة .. رافعة اقتصادية جديدة لإنقاذ ريال مدريد!

النادي الملكي يتبع طريق الفريق الكتالوني

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن ريال مدريد دخل في مفاوضات جادة من أجل تفعيل رافعة اقتصادية جديدة تصل قيمتها لحوالي 370 مليون يورو على غرار غريمه برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بولمبرج"، والتي أكدت أن قيمة القرض الجديد سيتم تخصيصها من أجل دفع ديون تخص تجديد ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان من المفترض أن يتم تجديد ملعب سانتياجو برنابيو مقابل 575 مليون يورو، لكن القيمة الفعلية للأعمال وصلت إلى مليار يورو بفارق أكثر من 424 مليونًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت أن ذلك القرض من المفترض أن يتم تسديده على مدار سنوات بنسبة من تذاكر المباريات التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو في حلته الجديدة.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد باع بالفعل 30% من موارد الملعب لصالح شركتي Sixth Street وLegends الاستثماريتين ضمن اتفاقية تستمر لـ20 عامًا في العام الماضي بحسب ما ذكرت تقارير أخرى.