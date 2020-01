ليستر ومانشستر سيتي يلحقان بركب المتأهلين لدور الـ 32 من كأس الاتحاد

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم على نظيره بورت فيل الذي يشارك في منافسات الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف وحيد في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الفوز بأقدام اللاعب زينتشينكو الذي سجل الهدف الأول بصناعة زميله جوندوان في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وسجل بورت فيل الهدف الوحيد له في المباراة بالدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب توم بوب الذي كان بنفسه قد تحدى جون ستونز قبل أشهر وقال انه يتمنى أن يلعب أمامه كل جولة.

Just watched the highlights of the game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss