الدور على مانشستر سيتي .. غضب إنجليزي بعد حسم موقف ليستر من الانتهاكات المالية!

عدم رضا لدى عشاق البريميرليج

حالة من التشكيك ظهرت على مشجعي أندية الدوري الإنجليزي، بعد الأنباء التي أفادت عدم خصم أي نقاط من ليستر سيتي بسبب الانتهاكات المالية المزعومة.

ليستر واجه بعض التهم الخاصة بخرق قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإنجليزي، ولكن الاستئناف الذي تقدم به النادي العائد مجددًا للبريميرليج تم استئنافه، ليتأكد إفلاته من العقوبة.

وتسبب هذا التطور في غضب مشجعي باقي الأندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شعر البعض بأن اللوائح المالية الخاصة بالبريميرليج غير فعالة، بينما تكهن البعض الآخر بأن الأمر ذاته سيتكرر مع مانشستر سيتي والتهم الـ115 التي يواجههونها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن العقوبة كانت تخص ليستر سيتي، إلا أن التركيز جاء على حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 مناسبات، حيث يؤمن البعض أن المنافسة يتم تدميرها بسبب عدم الاتساق في الضوابط المالية والعقوبات.

وكان نيوكاسل أحد أبرز الأندية المتضررة من قواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإنجليزي، واضطر الماكبايز لبيع كل من يانكوباه مينتيه وإليوت أندرسون للإفلات من أي ورطة ممكنة.

ونفس الأزمة عانى منها كل من أستون فيلا وتشيلسي ونوتنجهام فورست، بتأثر نشاطهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بمحاولة تفادي انتهاك القواعد المالية بأقصى شكل ممكن، كما تعرض إيفرتون لخصم من نقاطه بالدوري الموسم الماضي.