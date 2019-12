ليستر سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ليستر سيتي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية ابعدها الدفاع لتصل إلى المنطلق بسرعته محمد صلاح فى مواجهة الحارس كاسبر شمايكل ليراوغ صلاح الحارس ببراعة ويمر بها على يسار المنطقة ويسددها فى المرمي لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

11’ يارباااااااه،،، ماذا اهدرت ياصلاح...

10’ تمريرة من داخل يسار المنطقة عن طريق جايمي فاردي لكن ابعدها ارنولد إلى ركنية

9’ تمريرة خطيرة من يوري تيليميناس فى إتجاه جايمي فاردي لكن تغطية رائعة من أرنولد الذي ابعدها بنجاح

8’ تمريرات تحضيرية من لاعبي ليستر سيتي لمحاولة التفدم إلى الأمام وضغط من لاعبي ليفربول على حامل الكرة

7’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

6’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات ليستر سيتي ومحاولات للبحث عن هدف مبكر

5’ تمريرة طولية فى إتجاه هارفي بارتيس على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل على مهاجم ليستر سيتي

4’ خطأ من المدافع جوني إيفانز بتمريرة إلى الخلف يستخلصها روبيرتو فيرمينو ويهأ الكرة امام صلاح الذي سددها تسديدة قوية من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

3’ خطأ لصالح ليستر سيتي من الجهة اليمني بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على جيمس ماديسون

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق محمد صلاح الذي أرسل عرضية فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة برأسية لكنها غير متقنة مرت اعلى مرمي الحارس شمايكل

2’ بداية قوية للغاية من لاعبي ليفربول وتسديدة قوية من ارنولد من على حدود المنطقة لكن أمسكها ببراعة الحارس كاسبر شمايكل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

