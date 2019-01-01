ليستر سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليستر سيتي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

ركنية لفريق ليستر سيتي تنفذ بعرضية ابعدها الدفاع لتصل إلى المنطلق بسرعته محمد صلاح فى مواجهة الحارس كاسبر شمايكل ليراوغ صلاح الحارس ببراعة ويمر بها على يسار المنطقة ويسددها فى المرمي لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

11’ يارباااااااه،،، ماذا اهدرت ياصلاح...

10’ تمريرة من داخل يسار المنطقة عن طريق جايمي فاردي لكن ابعدها ارنولد إلى ركنية

9’ تمريرة خطيرة من يوري تيليميناس فى إتجاه جايمي فاردي لكن تغطية رائعة من أرنولد الذي ابعدها بنجاح

8’ تمريرات تحضيرية من لاعبي ليستر سيتي لمحاولة التفدم إلى الأمام وضغط من لاعبي ليفربول على حامل الكرة

7’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

6’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات ليستر سيتي ومحاولات للبحث عن هدف مبكر

5’ تمريرة طولية فى إتجاه هارفي بارتيس على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل على مهاجم ليستر سيتي

4’ خطأ من المدافع جوني إيفانز بتمريرة إلى الخلف يستخلصها روبيرتو فيرمينو ويهأ الكرة امام صلاح الذي سددها تسديدة قوية من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

3’ خطأ لصالح ليستر سيتي من الجهة اليمني بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون على جيمس ماديسون

2’ انطلاقة من الجهة اليمني عن طريق محمد صلاح الذي أرسل عرضية فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة برأسية لكنها غير متقنة مرت اعلى مرمي الحارس شمايكل

2’ بداية قوية للغاية من لاعبي ليفربول وتسديدة قوية من ارنولد من على حدود المنطقة لكن أمسكها ببراعة الحارس كاسبر شمايكل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

#LEILIV is underway. COME ON YOU REDS!! ✊ — FC (@LFC) December 26, 2019

البدلاء / نيكو ويليامز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / ديفوك اوريجي / كورتيس جونز / أدريان / شيردان شاكيري

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / جيمس جاستن / أيوزي بيريز / ديماراي جراي/ حمزة شودهري / ويس مورجان / داني وارد / مارك ألبرايتون

ليستر سيتي: يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / كاجلار سويونسو / بنيامين تشيلويل / هارفي بارنز / دينيس برايت / ويلفريد نديدي / يوري تيليميناس / جيمس ماديسون / جايمي فاردي

تشكيل الفريقين:

في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.



يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./