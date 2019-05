جمهور ليفربول يثير القلق في برشلونة وأنباء عن اعتقالات

شغب الجماهير الإنجليزية يعود من جديد

أثار جمهور ليفربول القلق وافتعل المشاكل في ميادين برشلونة، وذلك عشية لقاء الفريقين المرتقب في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفاً على مضيفه برشلونة مساء اليوم على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب نصف النهائي الثاني لدوري الأبطال.

وقالت "آس" إن تجمعات من مشجعي الريدز قاموا بأعمال شغب في محيط "بلاكا رييال"، المعلم السياحي للمدينة.

وأظهرت لقطات فيديو عدداً من الجماهير وهو يلقي رجلاً يبيع المشروبات داخل المياه الخاصة بالنافورة الخاصة بالمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قامت بالقبض على عدد من المشجعين بعد اعتدائهم على عدد من العاملين في المدينة.

ليفربول أدان أفعال جماهيره عبر بيتر مور، عضو مجلس الإدارة، والذي طالبهم باحترام مدينة برشلونة وتمثيل ليفربول على أفضل شكل.

وسبق لجمهور ليفربول أن دخل في عدد من الاشتباكات الموسم الماضي مع جماهير روما ضمن نصف نهائي المسابقة.