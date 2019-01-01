ليبي: ما يحدث في الدوري حالياً لمصلحة الكرة الإيطالية

المدير الفني المخضرم يعجبه الموسم الحالي المثير من الدوري الإيطالي

يرى مارتشيلو ليبي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، أن مستوى إنتر هذا الموسم سيجعل المنافسة على لقب الدوري أكثر إثارة.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري الإيطالي حالياً بفارق نقطة وحيدة عن إنتر بعد لعب 13جولة، مما يجعل المدير الفني الأسبق للناديين سعيداً.

وقال ليبي في تصريحات صحفية: "الدوري هذا الموسم مثير للغاية، أعتقد أن المنافسة ستستمر للنهاية، وهذا رائع للكرة الإيطالية".

وواصل: "يوفنتوس يمر حالياً بمرحلة تحول من أسلوب أليجري إلى إسلوب ساري، ما حققه حتى الآن بفضل اللاعبين وليس بسبب أسلوب اللعب".

سينسي يزيد من متاعب إنتر

وتابع: "بالنسبة لنابولي فهو خرج من السباق، ولكن أنشيلوتي مدرب رائع أستطيع أن أؤكد لكم أنه سيحسن أداء نابولي".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ساسولو في الجولة القادمة من الدوري ظهر يوم السبت، بينما سيلعب إنتر أمام سبال عصر الأحد القادم.