ليبرون جيمس: أحب رونالدو ومبابي وزلاتان مجنون

أسطورة كرة السلة الأمريكية يتحدث عن لاعبه المفضل في كرة القدم

كشف أسطورة كرة السلة، ليبرون جيمس عن لاعبه المفضل في كرة القدم، مشيراً إلى أنه يرى زلاتان إبراهيموفتيش مجنون ولكنه لاعب رائع.

صاحب الـ 35 عاماً، انتهز فرصة توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا، للحديث مع جماهيره عبر موقع إنستاجرام عن علاقته بكرة القدم.

وقال جيمس عبر حسابه الرسمي على إنستاجرام: "لاعبي المفضل في كرة القدم، عددهم قليل ولكنهم عظماء".

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وواصل: "مبابي، نيمار وكريستيانو رونالدو هؤلاء الرجال أساطير، أحبهم للغاية".

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وعند سؤاله عن رأيه في ليونيل ميسي قال: "ميسي بالتأكيد احبه، أما بالنسبة إلى زلاتان إبراهيموفيتش إنه مجنون ولكنه رائع جداً".

ويعد جيمس من عشاق ليفربول الإنجليزي، فقد قام بشراء نسبة بسيطة من أسهم النادي في 2011 والدخول في شراكة مع الريدز.