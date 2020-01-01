لياو: إبراهيموفيتش يمنحني المشورة وسأكمل في ميلان بسببه

زلاتان إبراهيموفيتش يحافظ لميلان على موهبته الشابة

قال رافائيل لياو نجم نادي ميلان الشاب إن تواجد زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف الروسونيري ساعده على تخطي الكثير من الأزمات وأقنعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

واستضاف ميلان مساء الليلة يوفنتوس في ديربي مميز بين اثنين من كبار إيطاليا، ولكنه كان هامًا أيضًا كونه سيرسم بشكل كبير ملامح ما تبقى من الدوري الإيطالي.

المباراة انتهت بانتصار مفاجئ لميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعدما تقدم يوفنتوس أولًا بهدفين مقابل لا شيء وظن الجميع أن كل شيء يسير في الاتجاه الطبيعي والمنتظر بانتصار حامل اللقب في المواسم الـ 8 الأخيرة.

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وعقب المباراة التي سجل فيها لياو هدفًا، قال النجم الشاب إن زلاتان إبراهيموفيتش كان إضافة كبيرة لميلان، كما أنه يحصل على مشورته في العديد من المواقف.

وأضاف: "لقد تأخرنا بهدفين وكانت كل الأمور تبدو صعبة ولكننا كنا نؤمن بقدرتنا على العودة، وأنه ما زال هناك الكثير من الوقت لكي نحققها"

وتابع: "كلنا كنا نقاتل من أجل كل كرة وهذا هو الفرق. هناك العديد من المباريات للتأهل إلى الدوري الأوروبي وحجز بطاقة أوروبية وعلينا أن نستمر على هذا النحو"

وأردف: "إبراهيموفيتش يعطيني دائمًا المشورة والمساعدة، قال إن لدي الموهبة لإحداث الفرق هنا في ميلانو. بالتأكيد سأكون هنا الموسم المقبل"

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ومن جهته، قال المدير الفني للروسونيري ستيفانو بيولي إن كل الثناء بعد فوز اليوم يذهب إلى اللاعبين، وذلك لأنهم يظهرون عقلية ورغبة في الانتصار لا تصدق.

وأكمل: "إن العمل الذي نقوم به في ميلانيلو كان يجب أن يتوج بانتصار كبير كذلك الذي حققناه في لقاء اليوم، أنا فخور بما قدمنا وبكل ما قمنا به في الفترة الأخيرة"

وأكد: "لقد أغلقنا صفحة المباراة وأخذنا منها الإيجابيات، لدينا مباريات أخرى صعبة أولها تلك التي ستكون أمام نابولي، علينا التركيز في كل مباراة على حدى والتطلع إلى الانتصار"

يذكر أن ميلان قد خطف اليوم المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل من روما، ويواصل نتائجه الإيجابية للعودة إلى المنافسات الأوروبية من جديد.