"لو خُيّرت بين مبابي ويامال.. من تختار؟" هكذا أجاب رئيس برشلونة الأسبق!

موهبة فطرية أمام واحد من أهم نجوم العالم حاليًا..

أجرى الإعلامي الكتالوني جوتا جوردي مقابلة مع رئيس برشلونة الأسبق جوان جاسبارت والمرشح الرئاسي السابق للنادي الكتالوني توني فريكسا في البودكاست الخاص به "فقط من أجل الكوليز" والذي يحلل فيه الوضع الحالي في نادي برشلونة.

وسألهما الإعلامي الشهير في برنامج "الشيرنجيتو" عما إذا كانا سيستبدلان الناشئ لامين يامال (16 عامًا) بكيليان مبابي (25 عامًا)، نجم ريال مدريد المنضم هذا الموسم، بصيغة سؤال: "أنا فلورنتينو بيريز وأقول لك يا جاسبارت، إنني أريد أن أعطيك مبابي وآخذ لامين يامال.. ماذا تقول؟".

وأجاب جاسبارت الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2000 و2003: "لا لن أفعل ذلك.. ليس لأن يامال أفضل منه أو أسوأ، ولكنه مختلف".

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وأردف: "قيمته لا تكمن في عمره بل في الجودة التي يتمتع بها، لكنني أكرر أنه لوحده لن يجعلنا أبطالًا العام المقبل، علينا أن نحيطه بالنجوم، وأن نحميه".

نفس السؤال وجهه جوردي إلى توني فريكسا، الذي كان مرشحًا لرئاسة برشلونة في 2015 و2021، وشغل عضوية مجلس إدارة النادي الكتالوني في حقب كل من جوان لابورتا وساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.

وأجاب فريكسا: "الإشادة بيامال أمر مبرر، لا يتعين علينا التقليل من شأن لاعب عظيم مثل مبابي، أنا أحسد ريال مدريد على لاعب بهذا المستوى".

وأردف: "لكنني أرى في يامال موهبة فطرية، أريدها أن تبقى في برشلونة، الذي كان دائمًا يتحلى بلاعبين ذوي مواهب عظيمة".. وختم إجابته بشكل واضح: "لو خيرت بين الاثنين فسأختار لامين لأنه مِلكنا".