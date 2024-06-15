"لو تجاهلته لكان اهتمامكم به أكبر" .. مدرب إسبانيا يتغنى بتألق فابيان رويز

مدرب إسبانيا يتحدث عن تألق رويز الذي لم يحظى بالتقدير المناسب!

تغنى لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بمستوى فابيان رويز لاعب وسط فريقه، الذي قدمه في مباراة كرواتيا ضمن منافسات يورو 2024.

وتألق رويز في مواجهة إسبانيا وكرواتيا، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، في انتصار اللاروخا بثلاثية دون رد.

وقال دي لافوينتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رويز لاعب استثنائي ويمتلك مستوى عاليًا، ولو كنت لم أقم باستدعاء فابيان لتحدثتم عنه كثيرًا، فهو يمتلك قوة كروية كبيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "نعلم قيمة فابيان جيدًا، فهو مثال للاعبين الذين يعملون في الظل والذين يجب أن يحظوا بالاهتمام الإعلامي المناسب، بفضل الجودة التي يتمتعون بها".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة قوية جدًا في الجولة الثانية، حينما سيلعب ضد إيطاليا، مساء يوم الخميس المقبل.