لويس يودع أتليتكو تمهيداً للرحيل في يناير

المدافع البرازيلي ينتهي عقده مع أتليتكو في يونيو المقبل ولن يوقع على عقد جديد مع النادي الإسباني

يستعد فيليبي لويس ظهير أيسر أتليتكو مدريد، للرحيل عن صفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

لويس تمتع بمسيرة مميزة مع أتليتكو تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني، وأصبح خلالها واحداً من أفضل الأظهرة في أوروبا.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن البرازيلي قام بالفعل بتوديع زملائه في أتليتكو تمهيداً للرحيل.

ويأتي ذلك بعدما انتهت آمال سيميوني في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، قبل ستة أشهر فقط على نهاية عقده.

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ومن المتوقع أن ينضم اللاعب إلى باريس سان جيرمان في يناير، حيث سبق وأن حاول النادي الفرنسي ضمه الصيف الماضي لكنه فشل.

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وسيسمح أتليتكو للويس بالرحيل هذه المرة، نظراً لوجود وقت كافي لتعويضه، بالإضافة لتطور الفرنسي لوكاس هيرنانديز وحجزه المركز الأساسي بدفاع الفريق.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاماً انضم لأتليتكو قادماً من ديبورتيفو لاكورونا في 2010، وخاض تجربة قصيرة مع تشيلسي قبل العودة مرة أخرى للنادي الإسباني.