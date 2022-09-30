لويس كامبوس: باريس أخطأ بضم مبابي ونيمار معًا!

البرتغالي ليس منبهرًا بما حدث في 2017

يؤمن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي أخطأ عندما تعاقد مع كيليان مبابي ونيمار معًا في سوق انتقالات واحد.

باريس قام بتفجير مفاجأة مدوية في عام 2017 خلال فترة الانتقالات الصيفية، بتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة بقيمة 222 مليون يورو.

وتعاقد كذلك مع مبابي الذي كان أفضل موهبة فرنسية بتلك الفترة، حيث ضمه على سبيل الإعارة بشكل مبدئي من موناكو، لتتحول الصفقة إلى بيع نهائي بقيمة إجمالية وصلت إلى 180 مليون يورو، وذلك لتقوية الفريق ليكون قادرًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن.

ماذا قال كامبوس؟

المدير الرياضي الذي استلم منصبه مع باريس في الميركاتو الصيفي الماضي، أكد أن النادي لم يتخذ القرار السليم بإنفاق 402 مليون يورو على لاعبين بنفس المنطقة في الملعب بسوق واحد.

وقال كامبوس في بودكاست "Rothen s'enflamme":"قمنا باتخاذ القرار الخطأ بضم لاعبين في نفس المركز خلال هذا السوق".

وأضاف:"السوق لم يكن جيدًا لأننا قمنا بعمل تخمة في مركز معين في الوقت الذي افتقرنا فيه للاعبين آخرين في مراكز أخرى رئيسية".

كيف تبدو مسيرة نيمار ومبابي مع باريس؟

الأمور تسير بشكل جيد من الناحية الفردية بالنسبة لمبابي حيث سجل 181 هدفًا في 226 مباراة بقميص الفريق الفرنسي بكل البطولات.

وأما نيمار فقد عانى من بعض التقلبات خلال مشواره في حديقة الأمراء بسبب الإصابات، وسجل 111 هدفًا في 155 مباراة مع باريس.

ويبدو الحدث الأكبر في الوقت الحالي، هو توتر العلاقة الواضح بين الثنائي، بسبب خلافهما على تسديد ركلات الجزاء ببداية هذا الموسم.