لويس كاسترو يهاجم "حكام الفار" في مباراة أبها .. ويطالب نجوم النصر بهذا الأمر!

تصريحات لويس كاسترو بعد مباراة النصر وأبها

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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن حزنه الكبير من سقوط فريقه أمام أبها، مساء اليوم الجمعة.

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النصر سقط في فخ التعادل (2-2) أمام نادي أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، على أن فريقه كان يسيطر على اللعب بالكامل، حتى الربع الأخير من المواجهة، والذي تراجع فيه أداء نجوم العالمي، بشكل واضح.

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وهاجم المدير الفني البرتغالي، أداء حكام تقنية الفيديو "فار" في مواجهة أبها؛ قائلًا: "لو شاهدوا ما شاهدته أنا.. لطلبوا الحكم لاحتساب ركلة جزاء، وعدم قيامهم بذلك، أمر غريب للغاية".

وعلى جانب آخر.. وجّه كاسترو، طلبًا هامًا إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد توقف سلسلة الفوز المتتالي، عند 10 مباريات.

وطالب لويس كاسترو، نجوم النصر بالحفاظ على "الشغف"، بعد إيقاف سلسلة الفوز المتتالي؛ من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن النصر، رفع رصيده بهذا التعادل إلى 19 نقطة، في المركز الثالث "مؤقتًا" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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