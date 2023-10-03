لويس كاسترو يعاقب لاعب النصر بـ"قرار انضباطي صارم"

قرار انضباطي من لويس كاسترو ضد لاعب النصر

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أثار "الغياب الغامض" لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن المباريات الأخيرة، الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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النصر يقدّم مستويات مبهرة في الفترة الأخيرة؛ حيث حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن أن غياب عبد المجيد الصليهم، متوسط ميدان الفريق النصراوي، عن المباريات الأخيرة؛ جاء بقرار من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

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وأعلنت الصحيفة، توقيع كاسترو، "عقوبة انضباطية" ضد الصليهم البالغ من العمر 29 سنة؛ دون ذكر الأسباب وراء ذلك.

الصليهم شارك في 5 مباريات فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، قبل أن يتم استبعاده من قائمة الفريق نهائيًا، في اللقاءات الخمسة الأخيرة، بمختلف المسابقات.

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