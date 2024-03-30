لويس كاسترو يسخر من عودة "أحمد الغامدي" .. ويُبدي إحباطه من الهلال!

تعرف على ما قاله كاسترو

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سخر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، من نسب فضل فوز فريقه على الطائي بخماسية لعودة أحمد الغامدي ليكون مدير فريقه خلال الفترة الحالية.

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ونجح النصر في تحقيق الفوز على الطائي بخماسية مقابل هدف، باللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكشف صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن كاسترو رد خلال المؤتمر الصحفي على سؤال أحد الصحفيين "هل أداء الفريق الإيجابي سببه عودة الغامدي للفريق؟"، حيث قال ضاحكًا: "كانت مباراة جيدة من الأستاذ أحمد الغامدي، لقد سجل 3 أهداف".

وفي تصريح مُحبط، قال كاسترو عن المنافسة على اللقب: "الدوري أصبح بعيد وصعب، والهلال لم يفقد نقاط لذا أصبح عملنا صعب، وهدفنا التتويج بكأسي السوبر والملك".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "أعدينا برنامج للتتويج بالسوبر وكأس الملك، حيث سنقوم بتجهيز لاعبينا لنصف النهائي والنهائي، ونعلم أن لدينا يومين بين كل مباراة".

SHAHID